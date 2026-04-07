Арбитр Федотов разобрал резонансные судейские моменты из матча «Ахмат» — «Краснодар»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов разобрал спорные эпизоды матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и «Краснодаром». Игра завершилась со счётом 1:0.

«Непростая игра для Фролова. «Краснодар» сейчас жалуется на всё, что можно. Мячи сдутые, трава неподстриженная. Так или иначе для арбитра это был матч повышенной сложности.

Обсуждают, почему Фролов не показал жёлтую Ленини на шестой минуте якобы за срыв перспективной атаки. Но игрок «Краснодара» тянулся к мячу, безрассудных действий тут не было. Фролов назначил штрафной, это ладно. Но говорить о карточке я бы не стал. Чуть высоко Ленини поднял ногу, однако это не грубая игра.

На 25-й минуте Фролов верно не назначил 11-метровый в ворота «Ахмата». Ничего там не было сложного. Однако на 76-й минуте ошибочно не назначил штрафной в ворота «Ахмата» и не показал жёлтую Цаке. Тот совершил наступ, а точка была опасная — прямо возле штрафной площади.

Что касается двух удалений, тут вопросов нет. На 90+4-й минуте Фролов правильно показал красную Исмаэлу Силве за серьёзное нарушение. А на 90+6-й минуте верно дал вторую жёлтую Черникову за грубую игру.

Также спорят из-за момента на 90+2-й минуте, когда Гадио упал в штрафной «Краснодара». Но он сам держал руками Косту и тянул на себя. Именно игрок «Ахмата» — инициатор контакта. Так что 11-метровый не назначен верно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

