«Голо! Голо!» В раздевалке «Монако» спели про Головина после победы над «Марселем»

«Голо! Голо!» В раздевалке «Монако» спели про Головина после победы над «Марселем»
«Монако» со счётом 2:1 переиграл «Марсель» в важнейшем для турнирного значения матче 28-го тура Лиги 1. После встречи в Сети появилось видео раздевалки монегасков, где эмоциональные футболисты запевали про российского полузащитника команды Александра Головина.

Франция — Лига 1 . 28-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 1
Марсель
Марсель
1:0 Головин – 59'     2:0 Балогун – 74'     2:1 Гуири – 85'    

На видео игроки «Монако» скандировали под музыку: «Мы сыграли! Мы победили! Голо! Голо! Голо! Голо! Он ударил! Он ударил! Он забил! Он забил!» Видеофрагмент можно посмотреть в телеграм-канале «Чемпионата».

Напомним, в данной встрече россиянин отметился забитым голом на 59-й минуте. После 27 туров чемпионата Франции «Марсель» набрал 49 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Монако» заработал 49 очков и располагается на пятой строчке. Команды борются друг с другом за места в Лиге чемпионов.

