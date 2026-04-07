«Голо! Голо!» В раздевалке «Монако» спели про Головина после победы над «Марселем»

«Монако» со счётом 2:1 переиграл «Марсель» в важнейшем для турнирного значения матче 28-го тура Лиги 1. После встречи в Сети появилось видео раздевалки монегасков, где эмоциональные футболисты запевали про российского полузащитника команды Александра Головина.

На видео игроки «Монако» скандировали под музыку: «Мы сыграли! Мы победили! Голо! Голо! Голо! Голо! Он ударил! Он ударил! Он забил! Он забил!» Видеофрагмент можно посмотреть в телеграм-канале «Чемпионата».

Напомним, в данной встрече россиянин отметился забитым голом на 59-й минуте. После 27 туров чемпионата Франции «Марсель» набрал 49 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Монако» заработал 49 очков и располагается на пятой строчке. Команды борются друг с другом за места в Лиге чемпионов.