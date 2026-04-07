«ПСЖ» сменил тренера вратарей — RMC Sport

В тренерском штабе «ПСЖ» произошли перестановки, сообщает RMC Sport. Как сообщает источник, парижане сменили тренера вратарей.

«В марте в штаб Луис Энрике вошёл новый тренер вратарей. Получив травму колена, Борха Альварес уже несколько недель не участвует в тренировках на базе клуба и не присутствует на разминках перед матчами.
Его место занял Валентен Худу, который будет работать с Николя Кузеном. Этот тренер отлично знает парижский клуб, так как ранее трудился в системе академии, в том числе с командой U19. В свою очередь, его там заменит Марк Деларош», — говорится в сообщении RMC Sport.

Отметим, в составе «ПСЖ» выступает российский голкипер Матвей Сафонов.

Сафонов обидно «привёз» за «ПСЖ». В очень неподходящий момент
