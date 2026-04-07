Спортинг — Арсенал. Прямая трансляция
Барко, Акинфеев и Тюкавин — в сборной 23-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

Барко, Акинфеев и Тюкавин — в сборной 23-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»
«Чемпионат» определил символическую сборную 23-го тура Мир РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Спартака» и ЦСКА — два футболиста. По одному представителю у «Зенита», «Балтики», «Локомотива», «Ростова», «Оренбурга», московского и махачкалинского «Динамо». Тренером символической сборной мы выбрали Хуана Карлоса Карседо («Спартак»).

Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА).

Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит»), Сергей Варатынов («Балтика»), Сесар Монтес («Локомотив»), Данил Круговой (ЦСКА).

Полузащитники: Роналдо («Ростов»), Ду Кейрос («Оренбург»), Эсекьель Барко («Спартак»), Пабло Солари («Спартак»).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Гамид Агаларов («Динамо» Махачкала).

Главный тренер: Хуан Карлос Карседо («Спартак»).

После 23 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 52 очками. «Зенит» располагается на второй строчке. У команды Сергея Семака 51 очко. Тройку замыкает «Локомотив» (44).

