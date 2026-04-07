Тренер «Баварии» — на вопрос о Мбаппе и Винисиусе: нам не нужно решать проблемы «Реала»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани ответил на вопрос о нападающих мадридского «Реала» Килиане Мбаппе и Винисиусе Жуниоре перед первым четвертьфинальным матчем в Лиге чемпионов.

— Лучше играет «Реал» с Мбаппе и Винисиусом или только с одним из них?

— Это вообще не моя приоритетная задача. У нас и так достаточно проблем с «Баварией», нам не нужно решать проблемы «Реала». Могу только сказать, что оба — невероятные игроки. Остальное — дело «Реала», — приводит слова Компани AS.

Первый четвертьфинальный матч между «Баварией» и «Реалом» состоится сегодня, 7 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало – 22:00 мск.