Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Спортинг — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Баварии» — на вопрос о Мбаппе и Винисиусе: нам не нужно решать проблемы «Реала»

Комментарии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани ответил на вопрос о нападающих мадридского «Реала» Килиане Мбаппе и Винисиусе Жуниоре перед первым четвертьфинальным матчем в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Лучше играет «Реал» с Мбаппе и Винисиусом или только с одним из них?
— Это вообще не моя приоритетная задача. У нас и так достаточно проблем с «Баварией», нам не нужно решать проблемы «Реала». Могу только сказать, что оба — невероятные игроки. Остальное — дело «Реала», — приводит слова Компани AS.

Первый четвертьфинальный матч между «Баварией» и «Реалом» состоится сегодня, 7 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало – 22:00 мск.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android