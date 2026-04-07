Валентин Барко согласовал условия перехода в «Челси» — TalkSPORT

Полузащитник «Брайтона» Валентин Барко, выступающий с февраля 2025 года в составе «Страсбурга» на правах аренды согласовал условия шестилетнего контракта с «Челси».

По информации источника, аргентинский футболист своей игрой вызывал восхищение еще у прежнего главного тренера лондонского клуба Энцо Марески. После увольнения последнего клуб не изменил своих планов в отношении игрока и хочет интегрировать его в лондонский коллектив уже под предводительством Лиама Росеньора.

Трансфер Барко пока полностью не согласован, но сам Валентин уже договорился с «Челси» об условиях контракта до 2032 года.

В текущем сезоне Барко сыграл в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Действующий контракт Барко с «Брайтоном» рассчитан до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет € 8 млн.