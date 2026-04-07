Спортинг — Арсенал. Прямая трансляция
«Манчестер Юнайтед» готов продать Угарте — TEAMtalk

«Манчестер Юнайтед» готов продать опорного полузащитника Мануэля Угарте. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, английский клуб потратил 50 миллионов фунтов на приглашение игрока сборной Уругвая из ПСЖ, однако приобретение себя не оправдало.

Угарте является исключительно игроком ротации в своем втором сезоне, отметившись лишь семью появлениями с первых минут в рамках английской Премьер-лиги. «Юнайтед» открыт к расставанию с полузащитником грядущим летом, даже несмотря на то, что и так теряет Каземиро. Сообщается, что игроком интересуются клубы из Турции и Италии.

Угарте играет за манкунианцев с лета 2024 года. В нынешнем сезоне игрок сборной Уругвая принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых результативными действиями не отметился. Трудовое соглашение игрока с командой рассчитано до лета 2029 года.

