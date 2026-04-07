Спортинг — Арсенал. Прямая трансляция
«Жалуется и ноет». Легенда «Баварии» Лотар Маттеус раскритиковал Винисиуса

«Жалуется и ноет». Легенда «Баварии» Лотар Маттеус раскритиковал Винисиуса
Бывший полузащитник «Баварии» Лотар Маттеус высказался о поведении вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Винисиус, безусловно, очень сильный игрок, но он постоянно провоцирует. Когда же против него действуют жёстко, он сразу жалуется и ноет — для него это типично», — заявил Маттеус в эфире Sky 90.

Напомним, уже сегодня «Реал» встретится с «Баварией» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Начало игры запланировано на 22:00 мск.

В текущем сезоне в Лиге чемпионов Винисиус провёл 12 матчей, в которых стал автором пяти голов и шести результативных передач.

Фанаты «Атлетико» скандируют расистские кричалки про Винисиуса

Материалы по теме
Тренер «Баварии» — на вопрос о Мбаппе и Винисиусе: нам не нужно решать проблемы «Реала»
Комментарии
