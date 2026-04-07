«Жалуется и ноет». Легенда «Баварии» Лотар Маттеус раскритиковал Винисиуса

Бывший полузащитник «Баварии» Лотар Маттеус высказался о поведении вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Винисиус, безусловно, очень сильный игрок, но он постоянно провоцирует. Когда же против него действуют жёстко, он сразу жалуется и ноет — для него это типично», — заявил Маттеус в эфире Sky 90.

Напомним, уже сегодня «Реал» встретится с «Баварией» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Начало игры запланировано на 22:00 мск.

В текущем сезоне в Лиге чемпионов Винисиус провёл 12 матчей, в которых стал автором пяти голов и шести результативных передач.

