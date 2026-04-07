Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Спортинг — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кевин де Брёйне прокомментировал очередной невыход Италии на чемпионат мира

Комментарии

Полузащитник «Наполи» Кевин де Брёйне прокомментировал невыход сборной Италии на чемпионат мира по футболу 2026.

— Вы были удивлены, что Италия не попала на ЧМ?
— Сейчас уровень европейского футбола постоянно растёт. Побеждать в каждом матче становится всё сложнее, потому что даже менее статусные сборные могут собрать сильную команду и добиваться результата. Безусловно, для такой страны, как Италия, пропуск чемпионата мира — серьёзная потеря. Но уже ничего не изменить.

— Итальянский футбол в кризисе?
— Возможно. Если сборная не выходит на чемпионат мира три раза подряд, это может указывать на проблемы. Но я не знаю всех деталей — ни структуры, ни подхода к развитию игроков, ни общей философии. Поэтому не могу делать однозначные выводы, — сказал де Брёйне в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в финале плей-офф квалификации сборная Италии уступила Боснии и Герцеговине (1:1, 1:4 по пенальти).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android