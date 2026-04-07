Кевин де Брёйне прокомментировал очередной невыход Италии на чемпионат мира

Полузащитник «Наполи» Кевин де Брёйне прокомментировал невыход сборной Италии на чемпионат мира по футболу 2026.

— Вы были удивлены, что Италия не попала на ЧМ?

— Сейчас уровень европейского футбола постоянно растёт. Побеждать в каждом матче становится всё сложнее, потому что даже менее статусные сборные могут собрать сильную команду и добиваться результата. Безусловно, для такой страны, как Италия, пропуск чемпионата мира — серьёзная потеря. Но уже ничего не изменить.

— Итальянский футбол в кризисе?

— Возможно. Если сборная не выходит на чемпионат мира три раза подряд, это может указывать на проблемы. Но я не знаю всех деталей — ни структуры, ни подхода к развитию игроков, ни общей философии. Поэтому не могу делать однозначные выводы, — сказал де Брёйне в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в финале плей-офф квалификации сборная Италии уступила Боснии и Герцеговине (1:1, 1:4 по пенальти).

