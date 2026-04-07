Появилась информация о будущем Энцо в «Челси» на фоне слухов о «Реале»

«Челси» намерен пересмотреть условия контракта центрального полузащитника Энцо Фернандеса и предложить ему улучшенное соглашение.

По информации журналистки Вероники Брунати, несмотря на паузу в переговорах, в лондонском клубе не отказались от идеи продлить сотрудничество с аргентинцем. При этом интерес к хавбеку сохраняют несколько топ-клубов Европы. В «Челси» готовы рассмотреть вариант продажи игрока, но только в случае предложения не менее € 150 млн.

Ранее агент футболиста Хавьер Пасторе заявлял, что уже обсуждал с клубом новое соглашение, однако переговоры были приостановлены из-за неподходящих условий. Ожидается, что стороны вернутся к диалогу после чемпионата мира по футболу 2026.

Напомним, ранее Фернандес признавался, что хотел бы пожить в Мадриде, назвав его прекрасным городом, который напоминает ему Буэнос-Айрес. После этих слов главный тренер «Челси» Лиам Росеньор сообщил, что игрок будет отстранён на два ближайших матча команды.

