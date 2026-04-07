Спортинг — Арсенал. Прямая трансляция
Сын Мирчи Луческу впервые сделал заявление о состоянии здоровья отца

Сын Мирчи Луческу Рэзван Луческу — вместе с супругой Нели и сыном Матеем прибыл в больницу к 80-летнему специалисту. Напомним, тренер был введён в состояние искусственной комы после очередного приступа тяжёлой аритмии.

«Это трудный момент, и я прошу всех отнестись к нему с уважением. Вся необходимая информация будет предоставляться медицинским персоналом через официальные источники», — приводит слова Рэзвана Gazeta Sporturilor.

По данным врачей, состояние бывшего наставника остаётся стабильно тяжёлым.

Напомним, 3 апреля, стало известно, что Луческу перенёс острый инфаркт миокарда. В тот день его планировали выписать из больницы после госпитализации 29 марта, вызванной ухудшением самочувствия в расположении сборной Румынии.

Также 2 апреля Румынская футбольная федерация официально объявила о завершении его работы на посту главного тренера национальной команды.

