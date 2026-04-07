Появились подробности госпитализации и состояния здоровья Хамеса Родригеса

Полузащитник «Миннесоты Юнайтед» Хамес Родригес продолжает восстановление после госпитализации, вызванной сильным обезвоживанием. Хавбек почувствовал недомогание после товарищеского матча сборной Колумбии против Франции (1:3), в котором он вышел в стартовом составе и был заменён на 63-й минуте.

По информации EL TIEMPO, сразу после игры футболисту оказали медицинскую помощь в раздевалке, после чего он вернулся в Миннесоту, где был госпитализирован на несколько дней. Сообщается, что у игрока диагностировали вирусную желудочную инфекцию, усугублённую обезвоживанием.

С тех пор Родригес не выходил на поле. Главный тренер «Миннесоты Юнайтед» Камерон Ноулз отметил, что капитан сборной Колумбии восстанавливается дома под наблюдением врачей клуба.

«Состояние Хамеса меняется изо дня в день. Он находится под контролем нашей медицинской службы, сейчас проходит восстановление дома. Врачи постоянно поддерживают с ним связь и постепенно будут возвращать его к тренировкам, как только он будет готов.

Он пропустил предсезонную подготовку, а затем возникла эта ситуация. Но если говорить о его интеграции в команду, профессионализме и влиянии — это выдающийся пример. Он ежедневно усердно работает, и мы рассчитываем, что он скоро вернётся», — заявил Ноулз.

На данный момент Хамесу 34 года.

