Артета рассказал о состоянии «Арсенала» после вылета из двух турниров подряд

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что его команда не паникует после двух подряд кубковых поражений.

«Вместо того, чтобы паниковать, вам нужно разобраться в ситуации. Нужно понять, что и почему произошло, нужно внести ясность. Кода вы проанализируете и примете это, вам полегчает. Вот и всё. Это то, что нам нужно сделать. Нужно посмотреть на наши сложности с другого ракурса. Нужно почувствовать эту боль и эти эмоции, чтобы использовать их и стать лучше. Мы голоднее, чем когда-либо, мы очень воодушевлены и очень, очень мотивированы», — приводит слова Артеты Sky Sports.

Ранее главный тренер лондонского клуба анонсировал планы по завоеванию квадрупла. После этого, уступив «Манчестер Сити» в финале Кубка Лиги перед международным перерывом, в минувшую субботу «Арсенал» проиграл в гостях у «Саутгемптона» на стадии 1/4 финала Кубка Англии.

Во вторник, 7 апреля «Арсенал» сыграет с лиссабонским «Спортингом» на выезде в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА.