«Ливерпуль» и «Челси» включились в борьбу с «ПСЖ» за форварда «РБ Лейпциг» Диоманда

«Ливерпуль» и «Челси» готовы потратить £ 52 млн на приглашение нападающего «РБ Лейпциг» Яна Диоманда, информирует испанское издание Sport.

При этом «Ливерпуль» может считаться фаворитом в борьбе за Диоманда — ранее форвард открыто говорил о симпатиях к команде из Мерсисайда, вдобавок клуб рассматривает игрока для стартового состава, в качестве прямой замены Мохамеду Салаху.

Ранее сообщалось, что предметный интерес к игроку проявляет «Пари Сен-Жермен». «РБ Лейпциг» хочет сохранить Диоманда в команде хотя бы на один сезон и желает продлить с игроком контракт.

В текущем сезоне Диоманд сыграл в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и восемью результативными передачами. Действующий трудовой контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 75 млн.