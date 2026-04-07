В «Наполи» сделали заявление на фоне отказа Ромелу Лукаку возвращаться в клуб

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна прокомментировал ситуацию с отказом форварда команды Ромелу Лукаку возвращаться в клуб.

«Ромелу решил не возвращаться, когда мы просили его вернуться, и остался в Бельгии, чтобы оценить свою травму. Клуб всегда должен быть на первом месте. Мы примем соответствующие меры», — приводит слова функционера журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, ранее сообщалось, что бельгийский форвард покинул расположение сборной и приступил к занятиям по индивидуальной программе вместе с личными тренером. В текущем сезоне Лукаку принял участие в семи матчах за «Наполи» во всех турнирах, где отметился одним голом. Нападающий пропустил большую часть сезона из-за травмы, полученной летом.

Игроки «Наполи» облили Конте шампанским на пресс-конференции

Материалы по теме
«Наполи» пригрозил Лукаку дисциплинарными мерами за отказ тренироваться
