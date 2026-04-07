Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Спортинг — Арсенал. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сантос» разработал план использования Неймара с прицелом на чемпионат мира 2026 — Globo

Комментарии

Бразильский клуб «Сантос» разработал стратегию по максимальному использованию своего лидера Неймара в преддверии чемпионата мира 2026, сообщает Globo.

За период до турнира команда проведёт 14 матчей, руководство намерено задействовать нападающего в 13 из них, при этом заботясь о его физическом состоянии.

Единственным исключением станет матч с «Депортиво Куэнка» в рамках Кубка Южной Америки в грядущую среду. В остальных играх ситуация будет оцениваться индивидуально, с особым вниманием к важным встречам.

Источник также сообщает, что Неймар усиленно тренируется дважды в день. Цель звезды футбола — попасть на чемпионат мира.

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android