«Сантос» разработал план использования Неймара с прицелом на чемпионат мира 2026 — Globo

«Сантос» разработал план использования Неймара с прицелом на чемпионат мира 2026

Бразильский клуб «Сантос» разработал стратегию по максимальному использованию своего лидера Неймара в преддверии чемпионата мира 2026, сообщает Globo.

За период до турнира команда проведёт 14 матчей, руководство намерено задействовать нападающего в 13 из них, при этом заботясь о его физическом состоянии.

Единственным исключением станет матч с «Депортиво Куэнка» в рамках Кубка Южной Америки в грядущую среду. В остальных играх ситуация будет оцениваться индивидуально, с особым вниманием к важным встречам.

Источник также сообщает, что Неймар усиленно тренируется дважды в день. Цель звезды футбола — попасть на чемпионат мира.

