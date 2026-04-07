Рис Джеймс вернется после травмы раньше, чем ожидалось — The Guardian

Защитник и капитан «Челси» Рис Джеймс может вернуться в строй после травмы задней поверхности бедра раньше, чем ожидалось, сообщает The Guardian.

13 марта «Челси» объявил, что Рис заключил с клубом новый контракт, рассчитанный до 2032 года. Уже на следующий день лондонский клуб потерпел поражение 0:1 в гостях у «Ньюкасла», где Джеймс получил травму задней поверхности бедра, которая стала для него десятой с декабря 2020 года.

Изначально сообщалось, что Джеймс пропустит около двух месяцев и, возможно, уже не сыграет в этом сезоне. Однако The Guardian удалось выяснить, что по уточненным прогнозам 26-летний игрок сможет вернуться на футбольный газон в конце апреля или начале мая.

Джеймс является воспитанником «Челси». В составе клуба завоевал ряд престижных трофеев. В составе сборной Англии дошёл до финала чемпионата Европы 2020 года.