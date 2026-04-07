Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Спортинг — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рис Джеймс вернется после травмы раньше, чем ожидалось — The Guardian

Комментарии

Защитник и капитан «Челси» Рис Джеймс может вернуться в строй после травмы задней поверхности бедра раньше, чем ожидалось, сообщает The Guardian.

13 марта «Челси» объявил, что Рис заключил с клубом новый контракт, рассчитанный до 2032 года. Уже на следующий день лондонский клуб потерпел поражение 0:1 в гостях у «Ньюкасла», где Джеймс получил травму задней поверхности бедра, которая стала для него десятой с декабря 2020 года.

Изначально сообщалось, что Джеймс пропустит около двух месяцев и, возможно, уже не сыграет в этом сезоне. Однако The Guardian удалось выяснить, что по уточненным прогнозам 26-летний игрок сможет вернуться на футбольный газон в конце апреля или начале мая.

Джеймс является воспитанником «Челси». В составе клуба завоевал ряд престижных трофеев. В составе сборной Англии дошёл до финала чемпионата Европы 2020 года.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android