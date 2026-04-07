Жозе Моуринью провёл эмоциональную пресс-конференцию после упущенной победы

Тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо провёл эмоциональную пресс-конференцию после матча 28-го тура чемпионата Португалии с командой «Каза Пия», в котором его подопечные потеряли важные очки (1:1).

«Скажу так: мы потеряли не два очка, а последние шансы, которые у нас были на борьбу за титул, перестали зависеть от себя в борьбе за второе место. Мне не понравился первый тайм, в перерыве мы обсудили, что нужно изменить тактически, и я пытался донести до них… Потому что есть некоторые, которые иногда кажутся людьми, не живущими футболом, не дышащими им, кажется, они иногда забывают о реальности… Я им немного объяснил математику. Не выиграв этот матч, сложная, но возможная борьба за титул заканчивалась, и мы переставали зависеть от себя в борьбе за второе место – вот что было на кону.

Во втором тайме мы сильно прибавили, создали много моментов. Но когда ведёшь с соперником, который не наносит никакого удара в створ… Я бы рискнул сказать, что у нас было 75–80% владения мячом, что просто невероятно. И после того как мы повели 1:0, я согласен, что произошло расслабление. Нет той энергии, того голода у команды, которая играет на максимум. Я бы сказал, что для третьего места мы можем даже проиграть все матчи или почти все.

Очевидно, мы сделали достаточно, чтобы выиграть этот матч, но иногда бывают такие игры с командами, которые говорят, что хотят выиграть, но не хотят, они хотят сыграть вничью. Я их за это не осуждаю. Осуждаю арбитра, который это допускает – человека, дающего шесть минут добавленного времени в таком матче, но не соперника, который играет, наоборот, с голодом, чтобы не проиграть, с желанием взять ещё одно очко. Я глубоко разочарован. Судья не повлиял на результат, но сильно повлиял на плохую игру. «Бенфика» была слабой в первом тайме с точки зрения отношения, затем улучшила игру во всех аспектах, но в итоге матч и «чемпионат» заканчиваются из-за расслабленного эпизода, который нельзя допускать, когда ведёшь 1:0.

Есть много факторов, и я забуду о них только тогда, когда сезон окончится. «Бенфика» требует, чтобы мы думали о матчах и чемпионате, но есть много факторов, которые повлияли на этот сезон – не будем избегать этой правды. Факторы, внешние по отношению к нам, оказавшие огромное влияние. У нас до сих пор не было горечи поражения, но у нас много ничьих с ощущением поражения, многое — с внешним влиянием. В команде нет плохих людей, непочтительных — такого у нас нет. Есть некоторые типы людей — одни, независимо от банковского счёта и титулов, голодны, а другие, кажется, воспринимают эту жизнь слишком легко. Это меня огорчает. Это не плохие люди и не плохие профессионалы, но им действительно не хватает характера.

Во втором защищавшаяся команда падала на газон, тянула время, а судья это позволял… Было тяжело. Но у тебя есть эпизод, в котором не можешь дать сопернику ни малейшего шанса. Болельщики разочарованы, но точно не больше, чем я и живущие этим с профессиональной ответственностью», — сказал тренер на пресс-конференции, слова из которой приводит A Bola.

«Бенфика» после 28 матчей идёт третьей в чемпионате с 66 очками. Второе место занимает «Спортинг», у которого 68 очков в 27 матчах. На первом месте «Порту» — 73 очка в 28 играх.

Моуринью прогулялся на тренировке «Фенербахче» с щенком