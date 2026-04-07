Каскарино предположил, что «Арсенал» после вылета из двух турниров будет в состоянии шока

Бывший нападающий «Челси» Тони Каскарино считает, что «Арсенал» будет в состоянии шока после своих неудач в кубковых соревнованиях.

«Они будут в состоянии шока после случившегося в последние недели. Я был на матче с «Эвертоном» на «Эмирейтс», когда в концовке они вырвали победу 2:0. Это была отличная встреча. «Эвертон» замечательно играл на протяжении 85 минут. «Арсенал» тогда дожал их. Но в данный момент это выглядит более тревожно. Артета будет говорить правильные вещи, но фанаты «Арсенала» очень и очень обеспокоены состоянием команды, особенно с учётом возросшего количества травм», — приводит слова Каскарино talkSPORT.

В минувшую субботу «Арсенал» проиграл в гостях у «Саутгемптона» на стадии 1/4 финала Кубка Англии, чуть ранее клуб уступил «Манчестер Сити» в финале Кубка лиги перед международным перерывом.

Во вторник, 7 апреля, в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА «Арсенал» сыграет с лиссабонским «Спортингом» на выезде.