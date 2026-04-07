«Манчестер Сити» пристально следит за Кайоде — Sport

«Манчестер Сити» в преддверии летнего трансферного окна активизировал свой интерес к защитнику «Брентфорда» Микаелю Кайоде, информирует испанское издание Sport.

«Сити» находится под впечатлением от прогресса 21-летнего Кайоде, который в этом сезоне заслужил репутацию главного специалиста по вбросу аутов в английской Премьер-лиге. Как отмечает источник, подписание Кайоде находится в приоритете для клуба из Манчестера даже с учётом слухов, что главный тренер Хосеп Гвардиола может покинуть команду. Однако, если специалист останется, шансы «горожан» заполучить игрока будут выше.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» присоединились к «Манчестер Сити» в гонке за подписание Кайоде. «Брентфорд» оценивает игрока в £ 50 млн (€ 57,5 млн).

По данным Transfermarkt, стоимость Кайоде составляет € 27 млн.