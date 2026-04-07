«Челси» готов продать Гарначо — Саймон Филлипс

Грядущим летом «Челси» будет готов выслушать предложения насчёт вингера Алехандро Гарначо, сообщает журналист Саймон Филлипс.

Гарначо только прошлым летом присоединился к лондонской команде, перейдя из «Манчестер Юнайтед» за £ 40 млн. 21-летний аргентинец так и не смог стать твёрдым игроком основы, а в английской Премьер-лиге забил лишь один гол.

«Челси» ожидает серьёзного интереса к Алехандро со стороны других клубов — клуб готов отпустить Гарначо за те же деньги, за которые и покупал. Филлипс утверждает, что клуб даже немного жалеет о покупке Гарначо — трансфер Алехандро был оформлен в конце августа, когда у «Челси» уже не осталось больших вариантов на трансферном рынке.

В текущем сезоне Гарначо сыграл 31 матч за клуб во всех турнирах.