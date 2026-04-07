Спортинг — Арсенал. Прямая трансляция
Джон Барнс выступил против увольнения Слота

Джон Барнс выступил против увольнения Слота
Комментарии

Легенда «Ливерпуля» Джон Барнс призвал мерсисайдский клуб сохранить доверие к своему главному тренеру Арне Слоту.

«Мы выиграли лигу с Арне Слотом и вдруг хотим уволить его? Если он уйдёт, придёт Алонсо, предположим, что Алонсо провалится в свои первые шесть месяцев или первый год. Что тогда? Мы уволим его и пригласим кого-нибудь ещё? Я всегда поддерживаю тренеров, кем бы они ни были, потому что они приходят в клуб благодаря своим успехам и благодаря тому, что они хорошие тренеры, им нужно дать время», — приводит слова Барнса Liverpool Echo.

Арне Слот оказался под колоссальным давлением после поражения в 1/4 финала Кубка Англии от «Манчестер Сити» со счетом 0:4. Это поражение стало для клуба 15-м в сезоне.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» провёл экстренное совещание — на нём обсуждалось будущее Слота.

Слот возглавил «Ливерпуль» в 2024 году и выиграл с командой английскую Премьер-лигу в сезоне-2024/2025.

На данный момент «Ливерпуль» находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии с 49 очками. Кроме того, «красные» выступят в 1/4 финала Лиги чемпионов.

