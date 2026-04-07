«Спортинг» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 7 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся лиссабонский «Спортинг» (Португалия) и лондонский «Арсенал» (Англия). Игра пройдёт на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Второй матч между «Арсеналом» и «Спортингом» состоится 15 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс».

На стадии 1/8 финала соревнования «Спортинг» по сумме двух встреч победил «Будё-Глимт» со счётом 5:3. На аналогичном этапе состязания «канониры» по сумме двух матчей победили «Байер» со счётом 3:1.