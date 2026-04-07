Спаллетти: что значит для меня 300-я победа в Серии А? Это значит, что я довольно стар

Спаллетти: что значит для меня 300-я победа в Серии А? Это значит, что я довольно стар
Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал итоги игры с «Дженоа» в 31-м туре Серии А (2:0).

Италия — Серия А . 31-й тур
06 апреля 2026, понедельник. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 0
Дженоа
Генуя
1:0 Бремер – 4'     2:0 Маккенни – 17'    

«Что значит 300-я победа в Серии А? Это значит, что я довольно стар (смеётся).

Нет, команда не была уставшей во втором тайме. Вчера и позавчера мы не тренировались. Игроки вернулись из сборных, у них было два выходных дня, затем полторы тренировки и перерыв. Они вышли на поле, чтобы немного размяться и выполнить стандартные упражнения. Усталости не было, просто иногда ты смиряешься с тем, что не являешься своей лучшей версией. Я здесь уже шесть или семь месяцев и до сих пор не до конца понимаю, с чем имею дело. Не должно быть так, чтобы игра в первом и втором таймах была совершенно разной…

Если происходит инцидент – а в футболе всё зависит от таких моментов, – если назначают пенальти, матч становится совершенно другим», — приводит слова Спаллетти Calciomercato.

