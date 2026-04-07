Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реал Мадрид — Бавария: как команды играли друг с другом последние пять матчей перед очной встрече в Лиге чемпионов

«Реал» — «Бавария»: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Сегодня, 7 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся мадридский «Реал» (Испания) и «Бавария» (Германия). Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Последние пять матчей «Реала» с «Баварией» друг с другом:

Лига чемпионов, 1/2 финала, 8 мая 2024 года, «Реал» — «Бавария» — 2:1;
Лига чемпионов, 1/2 финала, 30 апреля 2024 года, «Бавария» — «Реал» — 2:2;
Международный кубок чемпионов, 21 июля 2019 года, «Бавария» — «Реал» — 3:1;
Лига чемпионов, 1/2 финала, 1 мая 2018 года, «Реал» — «Бавария» — 2:2;
Лига чемпионов, 1/2 финала, 25 апреля 2018 года, «Бавария» — «Реал» — 1:2.

С историей личных встреч «Реала» и «Баварии» можно ознакомиться по ссылке.

Топ-матч «Реал» — «Бавария» и вылетевший из Кубка Англии «Арсенал»
Топ-матч «Реал» — «Бавария» и вылетевший из Кубка Англии «Арсенал»
