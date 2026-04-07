Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аллегри — о поражении от «Наполи»: нам ещё предстоит поработать, чтобы попасть в ЛЧ

Комментарии

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о поражении от «Наполи» (0:1) в 31-м туре чемпионата Италии.

Италия — Серия А . 31-й тур
06 апреля 2026, понедельник. 21:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
1 : 0
Милан
Милан
1:0 Политано – 79'    

«В этом матче было мало голевых моментов, поэтому мы посчитали, что один эпизод может изменить ситуацию. «Наполи» хорошо воспользовался ситуацией, наша защита была на своих позициях, но мы пропустили этот гол. Во втором тайме следовало быстрее завершать атакующие действия, но мы замешкались и позволили им прессинговать.

Думаю, Нкунку и Фюллькруг провели хороший матч, Нкунку поработал на команду, у него было несколько возможностей. Кто-то вроде него должен был забить хотя бы один из голов.

Мне кажется, мы три или четыре раза отбирали мяч на их половине поля, но делали неточные пасы, эта неточность очень важна. Нам определённо нужно улучшить свою игру, ещё предстоит поработать, чтобы достичь нашей цели — попасть в Лигу чемпионов», — приводит слова Аллегри Football Italia.

После этой встречи «Наполи» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы Серии А, теперь у команды 65 очков после 31 тура. «Милан» располагается на третьей строчке с 63 очками.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android