Аллегри — о поражении от «Наполи»: нам ещё предстоит поработать, чтобы попасть в ЛЧ

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о поражении от «Наполи» (0:1) в 31-м туре чемпионата Италии.

«В этом матче было мало голевых моментов, поэтому мы посчитали, что один эпизод может изменить ситуацию. «Наполи» хорошо воспользовался ситуацией, наша защита была на своих позициях, но мы пропустили этот гол. Во втором тайме следовало быстрее завершать атакующие действия, но мы замешкались и позволили им прессинговать.

Думаю, Нкунку и Фюллькруг провели хороший матч, Нкунку поработал на команду, у него было несколько возможностей. Кто-то вроде него должен был забить хотя бы один из голов.

Мне кажется, мы три или четыре раза отбирали мяч на их половине поля, но делали неточные пасы, эта неточность очень важна. Нам определённо нужно улучшить свою игру, ещё предстоит поработать, чтобы достичь нашей цели — попасть в Лигу чемпионов», — приводит слова Аллегри Football Italia.

После этой встречи «Наполи» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы Серии А, теперь у команды 65 очков после 31 тура. «Милан» располагается на третьей строчке с 63 очками.