Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 8 апреля

Сегодня, 8 апреля, состоятся два матча Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 в разных сетках (Путь РПЛ и Путь регионов). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России на 8 апреля (время московское):

Первый матч финала Пути РПЛ:

18:15. «Динамо» — «Краснодар»;

Второй раунд 1/2 финала Пути регионов:

20:45. «Зенит» — «Спартак».

Напомним, действующим обладателем Кубка является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.