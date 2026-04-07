Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 7 апреля

Сегодня, 7 апреля, состоится один матч Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России на апреля (время московское):

Второй раунд 1/2 финала Пути регионов:

18:00. «Крылья Советов» Самара — ПФК ЦСКА Москва.

Победитель этой пары отправится в финал Пути регионов, где сыграет с сильнейшей командой в паре «Зенит» — «Спартак».

Напомним, действующим обладателем Кубка является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.