Главная Футбол Новости

Конте: если бы я был президентом федерации, рассмотрел бы своё назначение тренером сборной

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте после победы над «Миланом» (1:0) в матче 31-го тура Серии А высказался о возможном назначении на пост главного тренера национальной команды.

Италия — Серия А . 31-й тур
06 апреля 2026, понедельник. 21:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
1 : 0
Милан
Милан
1:0 Политано – 79'    

«Если бы я был президентом Итальянской федерации футбола (FIGC), рассмотрел бы своё назначение на пост тренера сборной. Но у меня остался ещё год по контракту, потом я встречусь с [президентом клуба] Аурелио Де Лаурентисом, чтобы обсудить будущее.

Не стоит забывать, что в прошлом году, в последние три месяца, ходили разговоры о моём возможном переходе в «Ювентус». Или я ошибаюсь? Некоторые моменты необходимо прояснить.

Считаю правильным, что СМИ пишут об этом и упоминают моё имя среди рассматриваемых кандидатов. Я уже имел опыт работы в национальной сборной и знаю эту атмосферу — безусловно, это лестно, ведь представлять страну — большое счастье. Однако вы знаете мою текущую ситуацию — мы сосредоточены на работе с «Наполи».

Мне жаль. Если бы мы прошли квалификацию на чемпионат мира, это расценивалось бы как большое достижение для итальянского футбола, который сейчас находится в хорошей форме. Просто хочу, чтобы вы понимали суть происходящего в футболе. Это не первый случай, когда мы не прошли квалификацию. Считаю, что после трёх пропущенных чемпионатов мира пора принимать реальные меры», — приводит слова Конте La Repubblica.

