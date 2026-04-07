Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
«Счёт вводит в заблуждение». Григорян — о матче «Зенита» с «Крыльями Советов»

Российский тренер Александр Григорян высказался по итогам матча 23-го тура Мир РПЛ между самарскими «Крыльями Советов» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 15:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Джон – 49'     2:0 Соболев – 55'     2:1 Бабкин – 75'    

«Неожиданно. Шесть россиян [в составе «Зенита»] — неожиданно. Но естественно, что «Зенит» столкнулся с обычной проблемой — с такой эшелонированной обороной. Конечно, «Крылья» можно хвалить за самоотдачу, с которой они играли против «Зенита». Но не стоит строить иллюзий. Вы, например, обратили внимание, как часто невнятные матчи проводит Глушенков именно против эшелонированной обороны? И какие большие матчи он проводит, когда есть какая-то ответная игра от соперника. А когда смотришь игру «Зенита» с «Крыльями», понимаешь, что преимущество «Зенита» там колоссальное было. Счёт вводил в заблуждение», — сказал Григорян в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

