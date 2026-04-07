«Счёт вводит в заблуждение». Григорян — о матче «Зенита» с «Крыльями Советов»

Российский тренер Александр Григорян высказался по итогам матча 23-го тура Мир РПЛ между самарскими «Крыльями Советов» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:1.

«Неожиданно. Шесть россиян [в составе «Зенита»] — неожиданно. Но естественно, что «Зенит» столкнулся с обычной проблемой — с такой эшелонированной обороной. Конечно, «Крылья» можно хвалить за самоотдачу, с которой они играли против «Зенита». Но не стоит строить иллюзий. Вы, например, обратили внимание, как часто невнятные матчи проводит Глушенков именно против эшелонированной обороны? И какие большие матчи он проводит, когда есть какая-то ответная игра от соперника. А когда смотришь игру «Зенита» с «Крыльями», понимаешь, что преимущество «Зенита» там колоссальное было. Счёт вводил в заблуждение», — сказал Григорян в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».