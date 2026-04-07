Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
«Краснодар» — единственный клуб, обратившийся в ЭСК по итогам 23-го тура РПЛ

«Краснодар» по итогам 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги стал единственным клубом, который обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС). Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «РИА Новости Спорт». В матче 23-го тура РПЛ «быки» играли с «Ахматом» и одержали победу со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 19:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 86'    
Удаления: Силва – 90+4' / Черников – 90+6'

Отмечается, что «Краснодар» обратился в экспертно-судейскую комиссию по трём решениям главного арбитра встречи Антона Фролова: неназначение пенальти на 15-й и 25-й минутах, а также вынесение второго предупреждения полузащитнику краснодарской команды Александру Черникову за грубую игру.

Материалы по теме
«Игрок «Ахмата» сам тянул защитника «Краснодара» — это не пенальти». Судейство в туре РПЛ
Эксклюзив
«Игрок «Ахмата» сам тянул защитника «Краснодара» — это не пенальти». Судейство в туре РПЛ
