Скидки
Реклама
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артета прокомментировал необычные упражнения на тренировке команды

Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал необычную тренировку команды. На видеозаписях с понедельничной тренировки можно увидеть, как игроки в группах по четыре человека держат мяч между головами, пытаясь передвигаться по полю. В другом упражнении футболисты держали канцелярские ручки между кончиками пальцев друг друга, стараясь передать мяч в движении.

– После сегодняшней тренировки появилось несколько видео. На одном из них игроки держат ручки. Каково рациональное объяснение этого?
– Считаю, что на тренировке должны быть разнообразные элементы, которые связаны с посланием, которое мы хотим донести, а также с компромиссами и обязательствами, существующими между нами. Стараюсь сделать так, чтобы эти послания и обязательства проявлялись в как можно большем количестве ситуаций, тренировка – это одна из них.

– Какова была цель конкретно упражнения с ручками?
– Это останется в раздевалке, – приводит слова Артеты BBC.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android