Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
«Провалы не прекращаются». Григорян высказался об игре вратаря «Спартака» Максименко

Российский тренер Александр Григорян высказался о вратарской линии московского «Спартака». В частности он проанализировал игру голкипера Александра Максименко.

— А что можно сказать про вратарскую линию команды?
— Мне нравится слово «перманентно». Оно ассоциируется с моей юностью, когда мы говорили о перманентной революции, истории КПСС. Если говорить о Максименко, его перманентное состояние из третьей в четвёртую игру или из четвёртой в пятую — провалить её. Это перманентное состояние длится уже очень долго. Провалить матч — каждый третий, каждый четвёртый. И это не прекращается. Хотя он великолепный вратарь, данные просто потрясающие, — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

