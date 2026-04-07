Главная Футбол Новости

«Не знаю, с чем связано такое помутнение». Арбитр Федотов — о судействе Карасёва

«Не знаю, с чем связано такое помутнение». Арбитр Федотов — о судействе Карасёва
Комментарии

Бывший российский арбитр Игорь Федотов оценил судейство Сергея Карасёва в матче 23-го тура Мир РПЛ «Пари НН» — «Ростов» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Роналдо – 29'    

«Отметил у Карасёва три непоказанные жёлтые, и это я оставил только железобетонные. Не знаю, с чем связано такое помутнение. И почему-то оно произошло в первом тайме и в начале второго.

На 60-й минуте Карасёв правильно не назначил 11-метровый в ворота «Пари НН» за игру рукой. Мяч попал в руку защитника от партнёра, свой своему — не фол. Игрок «Пари НН» даже не видел мяча.

На девятой минуте Карасёв не показал жёлтую Каричу за грубую игру. На 45-й минуте — Чистякову, тоже за грубую игру. И затем также за грубую игру не наказал Шнапцева. Во всех этих моментах надо было показывать жёлтую. И тут не спишешь на управление игрой — футболисты уже начали друг друга долбить. А Карасёв с ними даже не разговаривал — подошёл к этому отстранённо. Плюс сыграл его авторитет: все понимали, что это Карасёв, особо с ним не спорили», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Комментарии
