Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Семь футболистов сборной Эритреи исчезли после игры с Эсватини — BBC

Семь футболистов сборной Эритреи пропали после матча квалификации Кубка Африки с Эсватини, который завершился победой команды со счётом 2:1. Игра прошла в Эсватини, сообщается, что некоторых из пропавших игроков видели в ЮАР, сообщает BBC.

Государственные СМИ Эритреи не комментируют ситуацию с возвращением команды, которое обычно отмечается с большим размахом. Источник сообщает, что подготовка к подобному приёму была организована, однако он был отменён после известий о пропаже игроков.

Представитель Комиссии по спорту и культуре Эритреи разместил в социальных сетях фотографии некоторых вернувшихся футболистов и членов персонала в Египте. Приём для них организовали посольство Эритреи и местная община. Футболисты остановились в Каире по пути обратно в Эритрею.

Правозащитные организации описывают действия правительства Эритреи как крайне репрессивные, хотя власти отрицают эти обвинения. За последние два 10-летия сборная сталкивалась с инцидентами, когда игроки или целые составы исчезали до или после игр за границей.

В 2019 году семь игроков сборной Эритреи U20 пропали без вести после регионального чемпионата Восточной Африки в Уганде. В 2015 году 10 игроков основной сборной отказались возвращаться домой после отборочного матча чемпионата мира в Ботсване. Два года назад 15 игрокам и врачу команды было предоставлено убежище в Уганде после побега. В 2009 году вся основная команда, кроме тренера и одного официального лица, не вернулась домой из Кении.

