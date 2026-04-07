Владимир Слишкович: у «Спартака» лучший состав в РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Владимир Слишкович заявил, что красно-белые обладают лучшим составом среди всех команд Мир РПЛ. По словам специалиста, состав «Спартака» даже лучше, чем у «Зенита». Отметим, в среду, 8 апреля, «Зенит» сыграет со «Спартаком» в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена».
– «Спартаку» удастся сдержать Соболева в среду?
– Конечно. Почему нет? Думаю, у «Спартака» достаточно качественные игроки обороны, и в общем вся команда классная. Я уже говорил – думаю, что у «Спартака» самый лучший ростер в чемпионате.
– Даже лучше, чем у «Зенита»?
– Да, — приводит слова Слишковича Metaratings.