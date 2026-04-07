Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Слишкович: у «Спартака» лучший состав в РПЛ

Комментарии

Бывший главный тренер «Спартака» Владимир Слишкович заявил, что красно-белые обладают лучшим составом среди всех команд Мир РПЛ. По словам специалиста, состав «Спартака» даже лучше, чем у «Зенита». Отметим, в среду, 8 апреля, «Зенит» сыграет со «Спартаком» в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– «Спартаку» удастся сдержать Соболева в среду?
– Конечно. Почему нет? Думаю, у «Спартака» достаточно качественные игроки обороны, и в общем вся команда классная. Я уже говорил – думаю, что у «Спартака» самый лучший ростер в чемпионате.

– Даже лучше, чем у «Зенита»?
– Да, — приводит слова Слишковича Metaratings.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android