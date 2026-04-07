Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Спартак» — «Локомотив»

Бывший российский арбитр Игорь Федотов оценил судейство Инала Танашаева в матче 23-го тура Мир РПЛ «Спартак» — «Локомотив» (2:1).

«На 63-й минуте Танашев правильно назначил 11-метровый в ворота «Локомотива» за игру рукой. Здесь шла речь про вторую жёлтую Морозову. Но в правилах написано, что при назначении 11-метрового, если это не умышленная игра рукой, показывать жёлтую не нужно. В этом и заключается сложность момента — явную осознанную игру рукой Морозову тут привязать не получается. Игроки «Спартака» требовали прямую красную за лишение явной возможности забить гол, но это точно мимо — за Морозовым находился голкипер, ворота не были пустыми. Не знаю, понимал ли в моменте Танашев, следовало ли выносить санкции. Думаю, когда проверяли на красную, он понял, что это не она. А по жёлтой вопрос остаётся открытым.

На 72-й минуте Танашев всё же удалил Морозова. И сделал это очень быстро — даже не стал ждать паса на Умярова. Может, арбитр и думал о предыдущем моменте. Но это неважно. Танашеву здесь сложно предъявить, что он не дал принципа преимущества. Надо ещё было посмотреть, смог бы Умяров выйти один на один и забить гол. Плюс тогда Танашев спас бы Морозова, потому что за срыв атаки положена жёлтая. По-судейски можно было эту карточку зажевать. Но есть рекомендации, если должна быть вторая жёлтая или красная и нет моментальной возможности забить гол, то игра останавливается. Если бы застопорилась атака и Морозов бы вмешался, пришлось бы останавливать игру, давать жёлтую и назначать свободный удар. Очень интересный момент. Думаю, что Танашеву не хватило судейского опыта. Самым логичным решением было бы посмотреть, что произойдёт дальше.

Пытаются муссировать и другие моменты. Комличенко в борьбе попал Литвинову по кадыку в центре поля — фол и фол, никакой жёлтой там не надо, амплитуды у игрока «Локомотива» не было. И был момент с Денисовым, когда тот сыграл головой, рука пошла в сторону, а в это время со спины в него влетел Руденко. Так получилось, что рука игрока «Спартака» пошла назад и попала по голове соперника. Я не вижу здесь фола со стороны Денисова — соперник просто не успел, случился контакт, такое бывает. Но никакого умысла точно не было, это не 11-метровый и даже не фол. Такие пенальти никому не нужны.

Если суммировать, руководству департаменту есть о чём говорить с Танашевым, но я снижать ему оценку не стал. А работать над собой и улучшаться в каких-то моментах, конечно, надо. В эпизоде с 11-метровым у Танашева начались блуждания по штрафной, игроки «Спартака» быстро поняли, что он поплыл, стали его душить насчёт карточки. По лицу и действиям Танашева было видно, что его прессанули. Не сказать, что был испуг, но непонимание — точно. Чтобы этого не было, нужно быть чуть жёстче, увереннее и спокойнее», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.