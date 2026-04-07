Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Был некий мандраж». 16-летний игрок «Спартака» Полех — о матче с «Локомотивом»

Комментарии

Нападающий «Спартака» Павел Полех рассказал о своих ощущениях перед выходом на поле в матче 23‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Встреча, прошедшая на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. 16‑летний Полех вышел на замену на 79‑й минуте при счёте 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23'     1:1 Барко – 66'     2:1 Солари – 83'    
Удаления: нет / Морозов – 72'

«Эмоции только положительные. Когда вошёл в игру, был некий мандраж. Но потом всё стало нормально. Так что впечатления потрясающие», — сказал Полех в эфире программы «Специальный репортаж» на телеканале «Матч ТВ».

Павел Полех дебютировал в основном составе «Спартака» в матче Премьер-лиги с «Оренбургом» 22 марта 2026 года в возрасте 16 лет.

После этой победы «Спартак» с 41 очком занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда на выезде 12 апреля сыграет с «Ростовом».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android