«Был некий мандраж». 16-летний игрок «Спартака» Полех — о матче с «Локомотивом»

Нападающий «Спартака» Павел Полех рассказал о своих ощущениях перед выходом на поле в матче 23‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Встреча, прошедшая на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. 16‑летний Полех вышел на замену на 79‑й минуте при счёте 1:1.

«Эмоции только положительные. Когда вошёл в игру, был некий мандраж. Но потом всё стало нормально. Так что впечатления потрясающие», — сказал Полех в эфире программы «Специальный репортаж» на телеканале «Матч ТВ».

Павел Полех дебютировал в основном составе «Спартака» в матче Премьер-лиги с «Оренбургом» 22 марта 2026 года в возрасте 16 лет.

После этой победы «Спартак» с 41 очком занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда на выезде 12 апреля сыграет с «Ростовом».