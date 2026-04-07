Арбитр Федотов раскритиковал судью матча «Динамо» Махачкала — «Балтика»

Бывший российский арбитр Игорь Федотов оценил судейство Евгения Кукуляка в матче 23-го тура Мир РПЛ «Динамо» Махачкала — «Балтика» (2:2).

Кукуляк тоже арбитр ФИФА и тоже получает мало назначений. Как и у Москалёва, у него не получилось доказать свою состоятельность.

На третьей минуте Кукуляк не показал жёлтую Мубарику за срыв перспективной атаки. На 18-й — правильно не назначил 11-метровый в ворота «Балтики». Два игрока боролись в штрафной и обоюдно применили руки. Простой, открытый эпизод. Сейчас судьи должны хорошо разбираться в таких моментах.

69-я минута — ключевой момент. У Кукуляка была абсолютно открытая позиция. Даже если что-то не понимаешь и не видишь самого контакта, понять, кто сыграл в мяч, можно по его движению. Защитник выходил из штрафной и тянулся — от него мяч должен уходить от ворот. А тут явно был контакт с соперником, защитник в мяч не сыграл. Это 11-метровый в ворота «Балтики». Кукуляк со своей позиции был обязан самостоятельно назначить пенальти, но почему-то этого не сделал. Вмешался VAR, арбитр исправил решение на верное», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.