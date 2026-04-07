Гонду: Соболев действительно хорошо играет, забивает голы. Сейчас он полон уверенности

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду прокомментировал успешные выступления форварда «Зенита» Александра Соболева в чемпионате России. По словам Лусиано, уверенность Соболева положительно сказывается на его игре. В прошедшем матче 23‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги Соболев забил гол в ворота «Крыльев Советов», что помогло «Зениту» одержать победу со счётом 2:1. Этот гол стал четвёртым подряд для игрока в рамках чемпионата.

— Ты удивлён, как начал играть твой бывший одноклубник Соболев?

— Он действительно хорошо играет, забивает голы. Сейчас он полон уверенности.

— Ваши ситуации немного похожи, потому что обоим потребовалось время на адаптацию?

— Когда переходишь в новый клуб, всегда нужно соблюдать терпение. Особенно когда речь идёт о больших клубах. А они не так терпеливы, потому что требования и спрос с тебя очень высок. Соболев хорошо делает свою работу, сейчас и я забил свой первый гол. Надеюсь, сейчас пойдут голы, — приводит слова Лусиано Гонду «Матч ТВ».

После 23 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице с 42 очками. В следующем туре команда Фабио Челестини 12 апреля встретится с «Сочи» на домашнем стадионе.