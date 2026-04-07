Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов раскритиковал судью матча «Акрон» — ЦСКА

Арбитр Федотов раскритиковал судью матча «Акрон» — ЦСКА
Комментарии

Бывший российский арбитр Игорь Федотов оценил судейство Владимира Москалёва в матче 23-го тура Мир РПЛ «Акрон» — ЦСКА (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гонду – 5'     1:1 Дзюба – 60'     1:2 Круговой – 85'    

Москалёв не избалован назначениями. И как так можно не собраться на игру, когда тебя, наконец, назначают? Это арбитр ФИФА, которому дают мало матчей — надо собирать внутренние резервы. Но не получилось.

На 57-й минуте Москалёв продолжил игру, а следовало назначить 11-метровый в ворота ЦСКА за фол по неосторожности. И речь не о сложности момента, а о неправильной позиции арбитра ФИФА. Москалёв оказался на линии с игроками, ему перекрыли обзор — надо было просто сделать два шага влево, и он бы увидел, кто сыграл в мяч, а кто — в ногу. Простой момент, но пришлось идти к монитору. Только после этого Москалёв изменил решение.

На 90+3-й минуте ситуация обратная — действительно было большое количество игроков, из-за чего Москалёв ничего не увидел. На повторе видно, что Дзюба совершил фол на Акинфееве — толкнул в площади ворот. Это тяжёлый момент, его сложно увидеть с той позиции, где находился Москалёв. За это оценка не снижается», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android