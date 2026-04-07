Арбитр Федотов раскритиковал судью матча «Акрон» — ЦСКА

Бывший российский арбитр Игорь Федотов оценил судейство Владимира Москалёва в матче 23-го тура Мир РПЛ «Акрон» — ЦСКА (1:2).

Москалёв не избалован назначениями. И как так можно не собраться на игру, когда тебя, наконец, назначают? Это арбитр ФИФА, которому дают мало матчей — надо собирать внутренние резервы. Но не получилось.

На 57-й минуте Москалёв продолжил игру, а следовало назначить 11-метровый в ворота ЦСКА за фол по неосторожности. И речь не о сложности момента, а о неправильной позиции арбитра ФИФА. Москалёв оказался на линии с игроками, ему перекрыли обзор — надо было просто сделать два шага влево, и он бы увидел, кто сыграл в мяч, а кто — в ногу. Простой момент, но пришлось идти к монитору. Только после этого Москалёв изменил решение.

На 90+3-й минуте ситуация обратная — действительно было большое количество игроков, из-за чего Москалёв ничего не увидел. На повторе видно, что Дзюба совершил фол на Акинфееве — толкнул в площади ворот. Это тяжёлый момент, его сложно увидеть с той позиции, где находился Москалёв. За это оценка не снижается», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.