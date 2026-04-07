Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Константин Генич определил, какую пользу Джон Дуран принёс «Зениту»

Футбольный комментатор Константин Генич считает, что арендованный у «Аль-Насра» нападающий «Зенита» Джон Дуран помог раскрыться Александру Соболеву, который в последних матчах за сине-бело-голубых играет в стартовом составе. Дуран присоединился к «Зениту» в зимнее трансферное окно.

— А мы можем выводы сделать по Дурану, что уже всё?
— Нет, ну это читалось.

— А вы не видите пользу, которую он уже принёс?
— Соболев? Ну, конечно. У Соболева была сумасшедшая конкуренция, которую он не мог выиграть, а сейчас у него конкуренции нет, потому что Дуран ему её не даёт. И в итоге Саша успокоился, стал плохим мальчиком и забивает в каждом матче, — сказал Генич в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

