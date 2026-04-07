Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Магуайр подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2027 года

Комментарии

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр подписал новый контракт до июня 2027 года с возможностью пролонгации ещё на один год, сообщает официальный сайт клуба. Центральный защитник присоединился к команде в 2019 году и с тех пор провёл 266 матчей, выиграв Кубок английской лиги и Кубок Англии.

«Представлять «Манчестер Юнайтед» — высшая честь. Это ответственность, которая заставляет меня и мою семью гордиться каждый божий день. Я рад продлить свой путь в этом невероятном клубе как минимум до восьми сезонов и продолжать играть перед нашими особыми болельщиками, чтобы вместе создавать более удивительные моменты.

Вы можете почувствовать амбиции и потенциал этой захватывающей команды. Решимость во всём клубе бороться за крупные трофеи очевидна для всех, уверен, наши лучшие моменты вместе ещё впереди», — приводит слова Магуайра сайт клуба.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android