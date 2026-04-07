Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Динамо» — «Оренбург»
Бывший российский арбитр Игорь Федотов оценил судейство Павла Шадыханова в матче 23-го тура Мир РПЛ между московским «Динамо» и «Оренбургом». Игра завершилась вничью со счётом 3:3.
04 апреля 2026, суббота. 17:30 МСК
3 : 3
1:0 Муфи – 29' 2:0 Тюкавин – 40' 2:1 Муфи – 45+2' 2:2 Кейрос – 51' 3:2 Тюкавин – 61' 3:3 Кейрос – 66'
«Шадыханов получил первую игру за 23 тура. Я даже успел удалить его из рейтинга. Но здесь случай не как у Москалёва. У Шадыханова взгляд был другой, глаза горели, старался, хотел доказать, что зря сидит и работает только на VAR.
На четвёртой минуте не показал жёлтую Фернандесу за срыв перспективной атаки. Больше и говорить не о чем», — сказал Игорь Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
