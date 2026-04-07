Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Динамо» — «Оренбург»

Бывший российский арбитр Игорь Федотов оценил судейство Павла Шадыханова в матче 23-го тура Мир РПЛ между московским «Динамо» и «Оренбургом». Игра завершилась вничью со счётом 3:3.

«Шадыханов получил первую игру за 23 тура. Я даже успел удалить его из рейтинга. Но здесь случай не как у Москалёва. У Шадыханова взгляд был другой, глаза горели, старался, хотел доказать, что зря сидит и работает только на VAR.

На четвёртой минуте не показал жёлтую Фернандесу за срыв перспективной атаки. Больше и говорить не о чем», — сказал Игорь Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.