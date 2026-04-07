Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Динамо» — «Оренбург»

Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Динамо» — «Оренбург»
Бывший российский арбитр Игорь Федотов оценил судейство Павла Шадыханова в матче 23-го тура Мир РПЛ между московским «Динамо» и «Оренбургом». Игра завершилась вничью со счётом 3:3.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 3
Оренбург
Оренбург
1:0 Муфи – 29'     2:0 Тюкавин – 40'     2:1 Муфи – 45+2'     2:2 Кейрос – 51'     3:2 Тюкавин – 61'     3:3 Кейрос – 66'    

«Шадыханов получил первую игру за 23 тура. Я даже успел удалить его из рейтинга. Но здесь случай не как у Москалёва. У Шадыханова взгляд был другой, глаза горели, старался, хотел доказать, что зря сидит и работает только на VAR.

На четвёртой минуте не показал жёлтую Фернандесу за срыв перспективной атаки. Больше и говорить не о чем», — сказал Игорь Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Игрок «Ахмата» сам тянул защитника «Краснодара» — это не пенальти». Судейство в туре РПЛ
«Игрок «Ахмата» сам тянул защитника «Краснодара» — это не пенальти». Судейство в туре РПЛ
