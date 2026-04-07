«Бешикташ» близок к подписанию защитника «Баварии» — Конур

Турецкий клуб «Бешикташ» может подписать 32-летнего португальского защитника мюнхенской «Баварии» Рафаэла Геррейру. По информации журналиста и инсайдера Экрема Конура, опубликованной в соцсети X, «Бешикташ» является главным претендентом на игрока.

Главный тренер турецкого клуба Серген Ялчин нуждается в усилении состава опытными высококлассными футболистами, Геррейру рассматривается как главный кандидат на переход в летнее трансферное окно.

Контракт защитника с «Баварией» истекает в июне этого года, что даёт возможность «Бешикташу» подписать его в качестве свободного агента. В текущем сезоне Геррейру провёл 24 матча за мюнхенский клуб, забив четыре гола и отдав три результативные передачи. По оценке Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 6 млн.