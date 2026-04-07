ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
«Бешикташ» близок к подписанию защитника «Баварии» — Конур

Турецкий клуб «Бешикташ» может подписать 32-летнего португальского защитника мюнхенской «Баварии» Рафаэла Геррейру. По информации журналиста и инсайдера Экрема Конура, опубликованной в соцсети X, «Бешикташ» является главным претендентом на игрока.

Главный тренер турецкого клуба Серген Ялчин нуждается в усилении состава опытными высококлассными футболистами, Геррейру рассматривается как главный кандидат на переход в летнее трансферное окно.

Контракт защитника с «Баварией» истекает в июне этого года, что даёт возможность «Бешикташу» подписать его в качестве свободного агента. В текущем сезоне Геррейру провёл 24 матча за мюнхенский клуб, забив четыре гола и отдав три результативные передачи. По оценке Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 6 млн.

