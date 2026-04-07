Агент Барко предоставил актуальную информацию о будущем игрока в «Спартаке»

Футбольный агент Адриан Файха, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко, рассказал о текущей ситуации с продлением контракта хавбека с московским клубом. Барко выступает за красно-белых с лета 2024 года. В нынешнем сезоне 27-летний атакующий полузащитник провёл 28 матчей на клубном уровне, забил шесть голов и сделал семь результативных передач.

— Какая самая актуальная информация о будущем Барко в «Спартаке»?

— Эсекьель очень хочет остаться в «Спартаке». Мы ведём переговоры. Пока не достигли того, чего хотим и чего «Спартак» хочет, но смотрим с большим оптимизмом в будущее. Мы действительно ведём переговоры уже несколько недель, но пока ни о чём не договорились. Однако, как я уже говорил, смотрим с оптимизмом.

— Есть ли у Эсекьеля предложения вернуться в Южную Америку или предложения из Европы?

— Да, были предложения и из Латинской Америки, и из Европы. Но ему очень нравится Москва, изначально его желание — остаться тут. Он очень ценит отношение болельщиков к себе. Поэтому цель Барко — остаться, — сказал Файха в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».