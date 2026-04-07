Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Ростова» Вахания: хочется чувствовать спокойствие, глядя в таблицу. Пока этого нет

Игрок «Ростова» Вахания: хочется чувствовать спокойствие, глядя в таблицу. Пока этого нет
Комментарии

Футболист «Ростова» Илья Вахания высказался о турнирном положении жёлто-синих после 23 туров Мир РПЛ. По состоянию на сегодняшний день «Ростов» занимает 10-е место в таблице, набрав 25 очков.

«Когда смотришь в таблицу, хочется чувствовать спокойствие. Пока этого нет, но работаем, чтобы как можно быстрее исправить ситуацию и взглянуть в таблицу уже с другим ощущением. Давление в таких моментах – часть футбола.

Настрой – как можно быстрее обезопасить себя от стыков и, если получится, залезть как можно выше в турнирной таблице. Хотим набирать очки и двигаться вверх», — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android