Игрок «Ростова» Вахания: хочется чувствовать спокойствие, глядя в таблицу. Пока этого нет

Футболист «Ростова» Илья Вахания высказался о турнирном положении жёлто-синих после 23 туров Мир РПЛ. По состоянию на сегодняшний день «Ростов» занимает 10-е место в таблице, набрав 25 очков.

«Когда смотришь в таблицу, хочется чувствовать спокойствие. Пока этого нет, но работаем, чтобы как можно быстрее исправить ситуацию и взглянуть в таблицу уже с другим ощущением. Давление в таких моментах – часть футбола.

Настрой – как можно быстрее обезопасить себя от стыков и, если получится, залезть как можно выше в турнирной таблице. Хотим набирать очки и двигаться вверх», — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.