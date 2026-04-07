Защитник «Спартака» Литвинов: с нетерпением жду игры с «Зенитом» в Кубке России
Футболист «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что с нетерпением ждёт матча 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча пройдёт завтра, 8 апреля, на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20:45.
— Игры с «Зенитом» в Кубке России жду с нетерпением (улыбается).
— Как «Спартаку» наконец-то выиграть в Питере?
— Скоро и покажем (улыбается), — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Отметим, в последний раз «Спартак» побеждал «Зенит» на его поле в мае 2012 года. С тех пор за 15 матчей (16 — с учётом Суперкубка-2022) «Спартак» не одержал ни одной победы.
