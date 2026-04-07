Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Защитник «Ростова» Вахания: было важно выиграть у «Пари НН», особенно в нашей ситуации

Защитник «Ростова» Илья Вахания прокомментировал гостевую победу своей команды над «Пари НН» (1:0) в рамках 23-го тура Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Роналдо – 29'    

«Конечно, любая победа – это положительные эмоции, особенно в нашей ситуации. Очень важно было выиграть у «Пари НН». Надеюсь, теперь, почувствовав этот вкус, будем чаще побеждать.

В предыдущих матчах мы играли неплохо, но, к сожалению, не было результата. Слава богу, что в этой встрече получилось и сыграть качественно, и добыть три очка.

Нейтрализовали «Нижний» за счёт высокого прессинга, в первом тайме он особенно хорошо получался. В принципе, делали то, к чему готовились и что тренировали. Важно, что это удалось реализовать в игре», — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

