Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Зенит» — «Крылья Советов»

Бывший российский арбитр Игорь Федотов оценил судейство в матче 23-го тура Мир РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов». Петербургский клуб обыграл соперника со счётом 2:1. Матч обслуживал Рафаэль Шафеев.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 15:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Джон – 49'     2:0 Соболев – 55'     2:1 Бабкин – 75'    

«Несложная игра для Шафеева. Обсуждают только момент на второй минуте, когда игрок «Зенита» попал рукой по лицу соперника. Да, это жёлтая. Но Шафеев не мог этого видеть. Здесь можно говорить только о взаимодействии с резервным арбитром или с первым ассистентом. И то расстояние до этой пары было большим. В динамике и не поймёшь, куда футболист «Зенита» толкает — в лицо или в грудь. Здесь нужно быть на 100% уверенным. И Шафееву я здесь ничего предъявить не могу: он двигался к мячу, на затылке глаз у него нет. Это командная работа, а подсказывавшему арбитру пришлось бы лезть и говорить, что случилось в 35 метрах от него. Так что ничего криминального не вижу», — сказал Игорь Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

